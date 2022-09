“Un altro domani”, le anticipazioni: Sergio, pentito, torna da Julia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Sergio (Miguel Brocca) torna da Julia (Laura Ledesma) col capo cosparso di cenere: farà da padre a quel suo figlio che lei porta in grembo. Ma Julia non ha intenzione di perdonarlo. Mamma Diana (Cristina de Inza), però, la convince a passare sopra l’orgoglio: non è facile crescere un figlio da sola. E allora il perdono arriva e Sergio rientra in famiglia. Il primo impegno che attende i futuri genitori è la visita dal ginecologo che deve certificare lo stato della gravidanza: in ambulatorio c’è una sorpresa in attesa. Nell’epoca coloniale, invece, Carmen (Amparo Pinero) è sempre più in crisi. Scopre che papà Francisco (Sebastian Haro) ha ceduto il controllo dell’azienda a Patricia (Silvia Acosta) e non le va giù…