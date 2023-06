“Un altro domani”, le anticipazioni: tra Julia e Leo c’è qualcosa che non torna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.10) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Fortunata Julia (Laura Ledesma)! Fortunata? Finalmente le cose con Leo (Juanlu Gonzalez) sembrano andare così bene da farle pensare che forse è il momento di affrontare un nuovo progetto di felicità. Leo le ha rivelato addirittura uno di quei particolari della vita che solitamente non si convidono con chiunque: è stato abbandonato all’altare! Insomma, gli è successo quel che è accaduto a Sergio (Miguel Brocca) con Julia… Succede, però, che Julia si accorga che Leo si fa velocemente più sfuggente con lei, e questo è un pensiero piccolo piccolo che, tuttavia, le si fissa in testa. Anche Diana (Cristina de Inza) si accorge di questa nuova situazione e, coi suoi soliti modi, decide di parlare con lo psicologo per chiedergli se ha “intenzioni serie” nei confronti di sua figlia. Intenzioni serie… A parole sono buoni tutti; nei fatti, però…C’è qualcosa in Leo che non torna! Torniamo nel passato, ora. Ventura (Iago Garcia) è veramente arrabbiato con Carmen (Amparo Piñero): non doveva aiutare Victor (Jon Lopez) così tanto! La vendetta non si fa attendere. La ragazza viene aggredita da alcuni scagnozzi di Ventura: la signorina deve imparare a farsi i fatti suoi!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 giugno)

Erik spiega a Elena che col senso di colpa non aiuterà Maria/Dani a diventare come sente di essere. Julia e Leo partecipano a un torneo di carte organizzato da Tirso; la gara è ad alta tensione. Linda si sente tradita da Angel: pensa che abbia “passato” il suo progetto per il Rio Club alla madre, l’infida Patricia. Angel, però, ha dubbi sull’opportunità di contendere il locale a Linda e a Ventura. Patricia accusa Carmen di trascurare il lavoro: deve mollare Victor. Carmen non cambia idea: o Victor riavrà il lavoro, o lei creerà un’ebanisteria tutta sua.

Le anticipazioni dal 19 al 23 giugno