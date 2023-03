“Un altro domani”, le anticipazioni: tra Tirso e Olga c’è un bacio “di troppo”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Julia (Laura Ledesma) vive un momento di smarrimento totale. Nulla di ciò a cui dedica “attenzione” le risponde nel modo atteso. L’ebanisteria continua a non decollare, nonostante si presentino alcune occasioni commerciali che pure potrebbero apparire interessanti. La separazione da Sergio (Miguel Brocca) non è “consensuale” come lei sperava: Sergio rivuole i suoi soldi e al più presto. Ora è la volta di una nuova delusione sentimentale. Julia vuole confessare a Tirso (Oliver Ruano) l’amore che prova per lui. È chiaro, però, che lui vuole tenere le distanze. Perché? Julia lo capisce nel modo più brutale: lo vede baciare Olga (Monica Miranda)! La ragazza sprofonda in un tale abisso di disperazione da farle consegnare la guida del laboratorio a Diana (Cristina de Inza). Anche nel passato si verifica un evento clamoroso: Victor (Jon Lopez) viene accusato di alto tradimento e la Guardia Coloniale inizia a dargli la caccia. Carmen (Amparo Piñero) non riesce a credere a questa accusa e decide di aiutare l’ex fidanzato.

Julia non trova l’idea giusta per rilanciare l’ebanisteria: una svolta per lei, invece, potrebbe trovarla invitando Tirso a cena e dicendogli quel che prova per lui (è innamorata: lo confessa a Elena). Il “no” di Tirso la spiazza. Lui è troppo preso dalla crisi in corso tra Olga ed Erik: il ragazzo, infatti, ha saputo da sua madre quel che successe dopo la condanna di suo padre. A Rio Muni, Angel e Ines non ne possono più dei ricatti di Alicia. Carmen, intanto, è ancora disperata per la notizia delle nozze di Nikos ed Enoa.

