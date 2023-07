“Un altro domani”, le anticipazioni: tra Victor e Carmen è rottura

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 4 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.40, dom. ore 15.30) Enrico Casarini







Ventura (Iago García) rivela a Victor (Jon Lopez) che sua madre lo tradiva ed era incinta del suo amante. Il funerale di Inés (Barbara Oteiza) è stato molto freddo e impersonale, così Linda (Esperanza Guardado) decide di organizzare una commemorazione al Rio Club. Victor però non si presenta e, quando Carmen (Amparo Piñero) va a trovarlo, lui le dice chiaramente che ha bisogno di stare da solo e i due decidono di rompere il fidanzamento. Intanto le indagini sull’omicidio di Inés sono a un punto morto. Nel frattempo, ai giorni nostri, Tirso (Oliver Ruano), dopo l’ennesimo malessere, confessa finalmente a Elena (Aída de la Cruz) che gli è stata diagnosticata una leggera atassia e l’amica si offre di aiutarlo con la riabilitazione. Julia (Laura Ledesma) è molto preoccupata per lui, ma Tirso rifiuta il suo aiuto. La ragazza è molto demoralizzata per questo, quindi Leo (Juanlu González), per tirarle un po’ su il morale, le prepara una sorpresa. Finalmente, però,Tirso capisce che ha bisogno dell’aiuto di un professionista.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 28 luglio)

Ventura ha paura: a quanto pare, la pistola che ha ucciso Ines è la sua. Ed è scomparsa… Linda assume al club suo cugino Faustino. Elena decide di portare Tirso a casa sua, per aiutarlo a riprendersi. Nel frattempo Diana sorprende Julia e Leo: tornerà a vivere con loro. Mario cerca di far inserire sua nipote Manuela nella comunità, ma la ragazza non è proprio così gradevole con gli altri. Tirso sta vivendo un profondo stato di prostrazione e mentre si trova a casa di Elena ha un improvviso mancamento.

Le anticipazioni dal 29 luglio al 4 agosto