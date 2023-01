“Un altro domani”, le anticipazioni: un divorzio scombussola la vita di Julia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Julia (Laura Ledesma) è senza parole: la notizia del divorzio dei genitori l’ha colta di sorpresa ed è un peso in più in un momento già complicato per le traversie dell’ebanisteria. Diana (Cristina de Inza), invece, di parole ne ha parecchie. Non sono solo quelle con cui dà la brutta notizia alla figlia. Sono soprattutto quelle che riserva a suo marito (ancora per poco?) Oscar (Manuel Regueiro), che da mesi convive con la socia Lian (Nancy Yao). Oscar vorrebbe chiudere con Diana in modo amichevole, ma Diana non ha intenzione di salutarlo col sorriso… All’ebanisteria, intanto, Julia comincia a guardare storto l’ultima arrivata Olga (Monica Miranda); quando, poi, questa propone un’idea per riorganizzare la produzione, Julia quasi si arrabbia. Nel passato, invece, troviamo Ines (Barbara Oteiza) arrabbiata: non tollera che la libreria venga gestita malamente (trova addirittura libri con le pagine strappate!) e quindi minaccia Alicia (Elena Gallardo) di licenziarla. Ma Alicia sfodera un’arma letale di ricatto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 5 gennaio)

Julia e Sergio assumono Olga, ma presto Julia si scopre gelosa di Olga: è fin troppo in gamba. Oscar, il padre di Julia, si presenta a Robledillo con la sua socia Lian, e Diana reagisce rabbiosamente. Maria decide di non parlare a mamma Elena della sua identità di genere: teme la sua reazione. Patricia blocca il progetto di fabbrica di mobili che avrebbe legato Carmen a Ventura: se la ragazza vuole ripagare il debito, dice, non può che sposare Victor. Carmen accetta, ma trama con Kiros: questo rinnovato fidanzamento sarà solo di facciata.

Le anticipazioni dal 9 al 13 gennaio