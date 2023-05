“Un altro domani”, le anticipazioni: un figlio e un padre ai ferri corti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







Sì, è così che un figlio e un padre dovrebbero parlarsi: faccia a faccia, senza menzogne, anche quando, come prima o poi succede in ogni famiglia, tra loro c’è qualcosa che non va proprio come dovrebbe andare. E invece il rapporto tra Victor (Jon Lopez) e Ventura (Iago Garcia) appare ormai ben al di là di ogni affetto familiare. Ventura va in carcere a trovare il figlio, ma non lo fa per portargli un qualche conforto, bensì perché deve tenere in piedi il piano per tenere nascoste le sue attività “rivoluzionarie”. D’altra parte, il padre fa bene a preoccuparsi, perché Victor minaccia di fare saltare il loro accordo: perché deve continuare a tacere se questo silenzio non ha ancora portato alla sua uscita di cella? Ai giorni nostri, invece, continua un’altra complicata trattativa: quella tra Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca). L’avvocato di Sergio dice che il suo assistito potrebbe “togliersi dai piedi” in cambio di una bella somma di denaro. Ma la nostra ragazza quei soldi ora non li ha…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 maggio)

Carmen conta sull’aiuto di Kiros per smascherare Ventura e Patricia, ma il ragazzo sente di non potersi muoversi come vorrebbe: il colore della sua pelle e le condizioni al lavoro lo “inchiodano”. Ines e Carmen uniscono le forze per fare compiere a Ventura e Patricia un errore che li smascheri. Julia tenterebbe un’altra conciliazione con Sergio, ma pensa che sia lui a diffamarla su Internet per farla “crollare”. Erik fa sempre più fatica a sopportare l’ironia di Sergio. Maria-Dani rivela a papà Jaime di essere un ragazzo.

Le anticipazioni dal 15 al 19 maggio