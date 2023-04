“Un altro domani”, le anticipazioni: un padre contro suo figlio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







I preparativi per far fuggire Victor (Jon Lopez) si vanno complicando. L’operazione verrà affidata a un trafficante. È un tipo davvero pessimo, ma può garantire che il tutto venga fatto velocemente. Purché, com’è ovvio, venga accettata la sua richiesta di un compenso molto alto: ventimila pesetas… Dove trovare i soldi? Carmen (Amparo Piñero) è in grande difficoltà e, cercando di non far trapelare nulla del suo piano, va a bussare alla porta di suo padre Francisco (Sebastian Haro) e a quella di Ines (Barbara Oteiza), la madre di Victor. Il contatto con Ines, però, mette in allarme Ventura (Iago Garcia), che sul figlio ha tutti altri piani: lui sa di doversi sbarazzare di Victor per non vedere vacillare la sua posizione nei confronti dei suoi soci. A Robledillo, ai giorni nostri, tiene ancora banco la “questione Sergio” (Miguel Brocca). Il suo imporsi all’ebanisteria sta facendo perdere le staffe a tutti, e a Julia (Laura Ledesma) in particolare. Diana (Cristina de Inza), dunque, decide di provare a sbarazzarsene in quello che per lei è il modo più diretto: gli offre dei soldi. Tanti soldi. Saranno sufficienti a farlo uscire dalla società?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 aprile)

Carmen aiuta in gran segreto Victor, sempre ricercato da Ventura e dalla Guardia Coloniale; convintissima della sua innocenza, decide di farlo scappare e organizzerà la fuga con l’aiuto di Kyros. Angel e Ines, intanto, si sentono sempre più messi alle strette dagli sviluppi dell’inchiesta su Alicia. Julia scopre che Sergio l’ha ingannata sulle pratiche per il divorzio per mettere le mani sull’ebanisteria. Erik vuole staccarsi da sua madre e sua zio per ritrovare una qualche serenità e Maria ha un’idea per aiutarlo.

Le anticipazioni dal 10 al 14 aprile