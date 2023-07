“Un altro domani”, le anticipazioni: una campagna elettorale infuocata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 14 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

La candidatura di Francisco (Sebastian Haro) sta sollevando un polverone: sfidare Ventura (Iago Garcia) è un gesto che rasenta l’incoscienza. Chi soffre in modo particolare per questa decisione è Patricia (Silvia Acosta), che la ritiene sbagliata vedendola come effetto del “potere” di Carmen (Amparo Piñero) su suo padre. D’altra parte Francisco è convinto del fatto che Patricia sia invece sotto il tallone di Ventura. Carmen è convinta che Patricia stia tramando qualcosa e la tiene d’occhio. Un evento positivo, però, c’è: Carmen ritrova al suo fianco Victor (Jon Lopez) e si affida a lui per scrivere il discorso con cui suo padre annuncerà la sua candidatura. Ai giorni nostri, invece, troviamo Julia (Laura Ledesma) in crisi. Leo (Juanlu Gonzalez) le ha confessato tutto, ma Julia non ha accettato le scuse e ora, infuriata com’è, litiga con tutti: ci vorrà Tirso (Oliver Ruano) per tranquillizzarla. Ed è meglio che sia tranquilla, perché sta per scoprire un’azione di mamma Diana (Cristina de Inza) che la sconvolgerà.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 7 luglio)

Victor si riavvicina a suo padre e Carmen è arrabbiatissima con lui. Dopo una “notte brava” di Ventura e i suoi ospiti che ha devastato il Rio Club, Linda rischia di perderne la gestione; Patricia cerca di convincerla a cederla a lei. Francisco si candida alla guida del circolo degli imprenditori contro Ventura. Victor inizia a lavorare con sua madre Ines nella libreria. Leo confessa a Maria di essere l’autore degli articoli contro Julia. Nel frattempo Sebas insiste con Leo perché scriva ancora e minaccia di dire la verità su di lui a Julia: e alla fine Sebas parla.

Le anticipazioni dall’8 al 14 luglio