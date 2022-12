“Un altro domani”, le anticipazioni: una terribile lite tra amiche

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







La situazione tra Julia (Laura Ledesma) ed Elena (Aida de la Cruz) precipita nuovamente. Le cose al mobilificio sembrano aver preso la peggiore china possibile. Dopo i litigi per la riorganizzazione del personale, necessaria a cercare di rimettere in sesto i conti, ora le due amiche si trovano una contro l’altra a causa di una consegna nella quale sembra andare tutto storto. Julia non deve misurarsi solo con i fornitori e con sua madre: Elena, infatti, sembra giocare contro di lei e si oppone a tutte le sue decisioni, ed è una storia che abbiamo già visto svolgersi. Risultato: la commessa non può essere completata, la consegna salta e Julia ed Elena litigano e si scambiano accuse. Quando finalmente torna il “silenzio”, Julia capisce che il rapporto con Elena è troppo importante e che quindi dovrà cercare di ricucirlo. A Rio Muni, nel passato, Alicia (Elena Gallardo) fa una scoperta molto interessante: che fine hanno fatto quei famosi soldi e documenti rubati a casa di Ventura (Iago Garcia)? Sono in libreria… E quindi c’è qualcuno, anzi qualcuna che ora dovrà fornire molte spiegazioni a Ventura.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 dicembre)

Julia e Tirso si ritrovano accomunati dalle difficoltà che affliggono le loro attività. Per Tirso il problema si chiama Erik: i clienti abituali non sopportano i modi del ragazzo e stanno abbandonando il bar; Julia invece non riesce ad avere un aiuto decisivo da Sergio. A Rio Muni, invece, continua lo strano caso della “scomparsa” di Ines: Angel vorrebbe sapere perché se ne sta rinchiusa in casa e Alicia glielo rivela brutalmente. Altrettanto brutalmente, Carmen scopre che suo padre non è più proprietario della fabbrica.

Le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre