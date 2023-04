“Un altro domani”, le anticipazioni: Victor, non sei solo. Carmen è con te

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







Victor (Jon Lopez) passa momenti terribili in carcere: viene maltrattato e si sente sempre più isolato. Non sono fantasie di un uomo disperato, ma sensazioni fondatissime. Se solo il giovane Valdes sapesse che sul giornale di Rio Muni è uscita addirittura una lettera firmata da Patricia (Silvia Acosta), Francisco (Sebastian Haro) e addirittura Carmen (Amparo Piñero), in cui si dice che la Maderas Rio Muni prende le distanze da lui, non osiamo immaginare quale potrebbe essere la sua reazione. E invece Victor sa ritrovare il sangue freddo. Quando mamma Ines (Barbara Oteiza) se la prende con Carmen, lui la tranquillizza: la ragazza non c’entra nulla, questa è tutta velenosa farina del sacco di Patricia. Ines gli crede e presto si rivelerà una vera alleata di Carmen. Ai giorni nostri, Julia (Laura Ledesma) continua a cercare di sistemare le questioni dell’ebanisteria, ma anche la liquidazione dell’azienda appare un compito faticosissimo. Anche perché il comportamento di Sergio (Miguel Brocca) è sempre imprevedibile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 aprile)

Per Carmen e Victor non ci sono dubbi: Patricia è coinvolta nella cospirazione e loro vogliono smascherarla. Ma da una parte è difficile trovare testimoni e aiuto (anche Kiros è in grande crisi), e dall’altra Patricia ha capito qualcosa dei movimenti di Carmen e preme su Francisco perché blocchi sua figlia. A Robledillo arrivano Jaime, l’ex marito di Elena, e Leo, lo psicologo che Julia aveva conosciuto al ritiro spirituale: entrambi porteranno problemi. Mario sta facendo perdere la pazienza a Erik.

Le anticipazioni dal 24 al 28 aprile