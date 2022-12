“Un altro domani”, le anticipazioni: Victor precipita sempre di più

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 30 dicembre su Canale 5 (da lun. a mer. ore 16.50, giov. e ven. ore 15.50 ) Enrico Casarini







A Rio Muni, la malattia di Ines (Barbara Oteiza) è diventata la “malattia” di molti. La signora Velez de Guevara vive giorni di sofferenza atroce, perché non solo sta male fisicamente, ma è anche devastata dal continuo ragionare sul motivo del suo malessere. Si incaponisce dunque nella scelta di non mangiare, perché è sempre più convinta di essere vittima di qualcuno che cerca di avvelenarla. Questa situazione, però, sta sgretolando il mondo degli uomini della sua vita: se il marito Ventura (Iago Garcia) ora dubita di lei, Angel (Ivan Lapadula) vorrebbe troncare con lei (sarà vero?) per dare tutto il suo amore ad Alicia (Elena Gallardo)… E poi c’è Victor (Jon Lopez), figlio sempre più allo sbando. Tra il naufragio del rapporto con Carmen (Amparo Piñero), la malattia della madre e il richiamo dell’alcol, il ragazzo è a un passo dal perdere la testa, e gli resta solo una voce di conforto: quella di Enoa (Edith Martinez Val), che forse è l’unica persona che sa qualcosa di più su come stiano le cose. Ai giorni nostri, Julia (Laura Ledesma) continua a misurarsi con le conseguenze della cacciata di Elena (Aida de la Cruz): non può che constatare il fatto che Sergio (Miguel Brocca) non sia all’altezza dell’amica licenziata.

Carmen spiega a Kiros di averlo respinto perché teme che la loro relazione possa metterlo in pericolo; decide poi di non partire da Rio Muni. Francisco, intanto, tenta di mettere pace tra Carmen e Victor. Patricia continua a indagare per capire chi abbia detto alla Guardia Coloniale che nella fabbrica c’erano delle armi. Julia non regge più la tensione che c’è tra lei ed Elena, e dunque licenzia l’amica: se Elena è disperata, Julia si accorge presto che le cose in azienda non migliorano affatto. Erik è sconvolto dall’arrivo di sua madre Olga.

