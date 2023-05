“Un altro domani”, le anticipazioni: Victor sta pensando di farla finita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 maggio al 2 giugno su Canale 5 (lun. e ven. ore 16.20, da mar. a gio. ore 16.10) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

La situazione di Victor (Jon Lopez) in carcere sembra non fare altro che peggiorare. Alle angherie quotidiane, già insopportabili, si è aggiunta la loschissima figura di un compagno di cella che altro non fa che aumentare l’angoscia del ragazzo: l’idea di non uscire vivo dalla prigione gli sembra più concreta che mai. Al fianco di Victor sembra rimasta davvero solamente Carmen (Amparo Piñero), che indaga incessantemente per trovare almeno una prova che lo possa scagionare. Ma può bastare l’impegno della ragazza? Purtroppo pare proprio di no, visto che Victor inizia ad accarezzare l’idea di abbreviare il tormento togliendosi lui stesso la vita. Quando Carmen viene a saperlo rimane sconvolta: se quel che sta facendo, dunque, non è sufficiente a dare una speranza a Victor, dovrà fare qualcosa di più per “snidare” Patricia (Silvia Acosta). Anche nel presente c’è una donna disperata. Ormai a Robledillo tutti credono che sia proprio Julia (Laura Ledesma) a pubblicare sul web gli articoli che infamano tutta la comunità. Perfino l’ottimo Tirso (Oliver Ruano) non ha più fiducia in lei! Deve inventarsi qualcosa…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 maggio)

Carmen pensa che suo padre abbia preso le sue parti contro Patricia e ciò le riaccende la speranza di salvare Victor. Ma dura poco… Kiros è sempre più interessato agli studi e, in cambio di sconti sui libri, si offre a Ines (ormai isolata nella comunità) per fare le riparazioni necessarie alla libreria. Julia chiede aiuto a Leo per sopportare la madre Diana, e scopre che è una persona più interessante di quanto pensasse. Il suo vero problema, però, viene dagli articoli del sito: le sue dipendenti, arrabbiate, rompono ogni rapporto con lei extra lavoro.

Le anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno