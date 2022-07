Un altro domani, le trame dal 1° al 5 agosto 2022

Julia non desiste dal proposito di difendere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più belli della Spagna, nonostante alcuni abitanti del paese, tra cui Tirso, non siano molto fiduciosi. Julia conta su Sergio per poter raggiungere il suo obiettivo, anche se i due hanno visioni molto differenti su come partecipare al concorso. In bottega, le controversie tra Maria e Cloe hanno ripercussioni sul lavoro e mettono a rischio un ordine importante. A Rio Muni, Carmen prende le distanze da Kiros dopo che lui non si è presentato al loro appuntamento, e la tensione tra i due è evidente. Victor tenta di conquistare Carmen, ma nessun'altra donna lo aveva mai rifiutato con tanta fermezza e si sente perso. Nel frattempo, Alicia è convinta che Angel le chiederà di ufficializzare la loro relazione alla festa per l'anniversario del Rio Club.