Un altro domani, le trame dal 1° al 5 maggio 2023

Anche se la missione sembra essere impossibile per motivi legati alle ripercussioni sui lavoratori e per ragioni di carattere politico/razziale, Carmen sa di poter contare su Kiros. Julia è decisa a tentare una "conciliazione" con Sergio prima di ricorrere a un estenuante processo risolutivo. La situazione di Victor non cambia, anzi la sua condizione di detenuto è in un pericoloso limbo. L'ambiente carcerario sembra essergli nemico.