Un altro domani, le trame dal 10 al 16 luglio 2023

Julia non riesce a decidere se sia meglio cancellare Leo dalla sua vita per sempre o no e non sa se, come dice Diana, il giornalista è una persona cattiva, nonostante sembri disposto ad aspettare tutto il tempo di cui lei ha bisogno. Ma non sembra neanche intenzionata a riavvicinarsi a Tirso, poiché stanca del suo carattere chiuso e delusa dal fatto che le ha dato buca... finchè Elena non le rivela ciò che era accaduto con Olga. La scoperta che Dani fosse il "Dani" dei social network sembra aver procurato una ferita insanabile sia in Cloe che in Ribero, che non riescono a perdonargli le troppe bugie. In Guinea, intanto, si avvicina sempre di più il confronto che precederà l'elezione del presidente del Circolo Imprenditori e don Francisco è pronto ad affrontare don Ventura usando tutte le armi che ha a sua disposizione. Ma nè Francisco nè Ventura hanno previsto la prossima mossa dei rispettivi figli, intenzionati entrambi a porre fine per sempre al conflitto tra le loro due...

Tirso viene ricoverato in terapia intensiva perché ha riportato un trauma cranico. Julia si sente fortemente in colpa e resta in sala d'attesa ad aspettare sue notizie, in compagnia di Elena e Diana. Cloe si offre di sostituire Tirso al bar dell'albergo e mentre si allena con Ribero a preparare il caffè, riflette sull'imprevedibilità della vita; tuttavia, capisce che non è ancora pronta a perdonare Dani, così va da lui e gli riconsegna la lettera. In Africa, intanto, Linda ha ereditato da don Benigno il Rio Club, ovviamente lei è al settimo cielo, mentre don Ventura prende molto male la notizia. Inoltre, Patricia gli comunica che non ha più intenzione di collaborare con lui, così, per vendetta, Ventura decide di consegnare a Carmen le prove della colpevolezza di Patricia. Eko comunica a Kiros che Carmen e Victor hanno annunciato il loro fidanzamento e lo sprona a dimenticare una volta per tutte la ragazza. Patricia sorprende, non vista, Ines e Angel nella libreria.