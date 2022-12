Un altro domani, le trame dal 12 al 16 dicembre 2022

Il giorno della "Festa della tapa" è arrivato e Tirso e Erik sono pronti per riconquistare i loro clienti. Tutto sembra andare bene, finché non arriva in hotel Cloe, che in preda alla rabbia, rovina tutta l'atmosfera. In Guinea, la Guardia Coloniale, tramite un mandato, perquisisce la fabbrica di Francisco, e Patricia sa chi deve essere interrogato per scoprire chi ha fatto la segnalazione: il tenente Serralvo, l'ufficiale che ha ordinato la perquisizione.