Un altro domani, le trame dal 12 al 16 giugno 2023

In bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori. Ma le buone intenzioni sembrano non bastare. In Guinea, Carmen è stata così preoccupata per la situazione di Victor che ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo cosi' a Patricia la scusa perfetta per scavalcarla e chiederle di allontanarsi da Victor per il bene di tutti. Intanto, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, teme che l'imprenditore lo consideri un tradimento. Julia e Leo si iscrivono a un torneo di Mus al quale parteciperanno anche Tirso e Olga. Durante una partita, Tirso mostra di essere molto infastidito dalla coppia. Ribero è molto stressato in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per farlo rilassare e distrarre.