Un altro domani, le trame dal 13 al 17 febbraio 2023

Anche se reticente, Julia comprende che ha bisogno di recuperare le forze per andare avanti. Ma per potersi prendere una pausa deve decidere a chi lasciare il comando della bottega, e la sua decisione non viene presa bene da tutti i membri del team. Maria ha paura che Erik sveli a Cloe chi si nasconde dietro il profilo di Dani, una confessione che potrebbe mettere in pericolo la loro amicizia per sempre. A Rio Muni, mentre Carmen e Kiros sono decisi a non far passare troppo tempo prima di fuggire per poter finalmente vivere il loro amore liberamente, Victor, all'oscuro dei loro progetti, si ostina a voler smascherare i piani di suo padre per liberare la Guinea.