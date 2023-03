Un altro domani, le trame dal 13 al 17 marzo 2023

Victor, accusato di altro tradimento, è riuscito a sfuggire all'arresto ed è ricercato dalla Guardia Coloniale. Kiros confessa a Carmen il vero motivo per cui si sposa con Enoa. Patricia, vedendo il figlio in lacrime per la morte di Alicia, si offre di organizzare lei la veglia funebre, in casa sua. Maria trova finalmente la forza di confessare a sua madre di essere un ragazzo trans.