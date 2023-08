Un altro domani, le trame dal 14 al 18 agosto 2023

Tirso confessa a Julia i suoi sentimenti, ma lei ormai è decisa a sposare Leo. Più tardi, Julia riceve la visita dei futuri suoceri e la madre di Leo non si rivela particolarmente amichevole. Diana ha deciso che non venderà l'hotel a Tirso, così lui sta pensando di aprire una nuova struttura. Manu si congeda da Dani e Cloe e torna dai suoi genitori. Linda chiude la sua relazione con Faustino perché è convinta che lui l'abbia tradita, tramando alle sue spalle con suo padre. Eko confessa il suo amore a Enoa e scopre di essere ricambiato. Patricia non si è accontentata delle quote dell'ebanisteria di Carmen e continua a ricattarla, arrivando ad assoldare degli uomini per fare del male a Kiros. A questo punto i due giovani non hanno altra scelta, devono lasciare la colonia. Kiros partirà per primo e aspetterà Carmen nella capanna nella giungla. Enoa affronta Carmen e le dice chiaramente che sa che è incinta e le domanda se il bambino è di Kiros.

Julia e Leo vanno avanti con i preparativi del matrimonio, contro tutto e tutti. E se Diana era contraria, i genitori di Leo non sembrano essere da meno. Soprattutto la madre, che si scontra con Diana su tutto, tranne che su una cosa: l'intenzione di boicottare le nozze. Dani si sta rivelando un grande supporto per Cloe, ancora vittima del ricattatore, e questa incresciosa situazione fa sì che i due ragazzi finalmente si riavvicinino. In Africa, Carmen è ancora in balìa di Patricia. Ma per puro caso, Enoa scopre qualcosa che potrebbe metterla con le spalle al muro e che Carmen non esiterà a usare a suo vantaggio. Basterà a fermarla? Nel frattempo, Linda continua a fare di tutto per scoprire chi si nasconda dietro il tentativo di rapina al Río Club e intende ricorrere a tutte le risorse a sua disposizione per capire cosa sia successo in realtà.