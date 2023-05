Un altro domani, le trame dal 15 al 19 maggio 2023

Nonostante Elena cerchi di farle vedere il lato positivo della situazione, Julia ha ben chiaro che, per convivere con sua madre, ha bisogno di essere molto lucida e tranquilla. Per questo, sente che è giunto il momento di chiedere una sessione di terapia a Leo. Nel frattempo, Tirso si avvicina sempre di più a Olga. È sempre più convinto di voler intraprendere una relazione con lei, ma sa che c'è un ostacolo: Erik. A Rio Muni, Carmen chiede aiuto a Kiros per tenere d'occhio i movimenti di Patricia, ma il ragazzo non ha tempo e Carmen deve trovare qualcun altro che la aiuti. Intanto, Patricia si guarda le spalle grazie a un alleato insospettabile.

Linda è decisa a organizzare una delle sue dispendiose feste di compleanno: non baderà a spese perché il denaro non è mai stato un problema per lei. Kiros, intanto, comincia a mostrare un improvviso interesse per gli studi e a informarsi sull'emancipazione degli schiavi. Julia tenta una conciliazione con Sergio. L'avvocato dell'uomo propone una somma di denaro da corrispondere a Sergio in cambio della proprietà della bottega, ma la ragazza non dispone di una cifra simile.