Un altro domani, le trame dal 16 al 19 agosto 2022

Julia e i suoi collaboratori cercano di capire chi si nasconda dietro la fantomatica Mia Yaco, la donna che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Ma, per quanto facciano, continuano a brancolare nel buio e devono darsi un gran da fare per rispettare la consegna. Cloe è confusa sui suoi sentimenti per Ribero e lo evita. Maria la invita a parlare con lui. Il sentimento fra Carmen e Kiros cresce, ma la ragazza si rende conto di quanto sia pericoloso, viste le rigide leggi locali. E teme per Kiros, soprattutto quando i due si accorgono di essere pedinati da Yungani. Carmen capisce che è Patricia a mandarla, ignorando che la donna ricatta la povera ragazza.