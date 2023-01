Un altro domani, le trame dal 16 al 20 gennaio 2023

Angel cerca di non far capire ad Alicia che ha scoperto la verità sull'avvelenamento di Ines e le promette di incontrare sua madre. Victor affronta Ines, rivelandole che è sua intenzione raccontare quanto ha scoperto alla Guardia Coloniale. Riferendo a Linda dell'incontro con la madre, Alicia non si mostra affatto soddisfatta, perché percepisce che nonostante Angel abbia fatto il possibile, lui non nutre alcun sentimento d'amore nei suoi confronti.