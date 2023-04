Un altro domani, le trame dal 17 al 21 aprile 2023

Mentre Sergio tormenta Julia continuando ad imporre le sue condizioni per la liquidazione, Erik sembra finalmente accettare di scusarsi con Mario e di risarcirlo per aver rotto il suo giradischi. Ma quella che doveva essere una svolta nel rapporto tra Erik e Mario si trasforma presto, inaspettatamente, in un ennesimo conflitto che porta Erik a prendere una decisione tanto inattesa quanto drastica.