Un altro domani, le trame dal 17 al 23 luglio 2023

Diana trova Julia e Leo a letto dopo che hanno passato la notte insieme e non si esime di esprimere il suo disappunto, in un secondo momento in privato con sua figlia. Dani resta malissimo quando apprende che Ribero e Cloe si sono rimessi insieme ed è sicuro che si lasceranno dopo pochissimo in quanto ritiene che non siano fatti l'una per l'altro. A Rio Muni si verifica una tragedia: Carmen trova Ines agonizzante in terra per la ferita riportata in seguito a uno sparo, mentre nel frattempo Patricia riesce a fuggire senza essere vista e si ripresenta a casa dei Villanueva fingendo stupore per l'accaduto. Carmen si precipita a chiamare aiuto gettando nello smarrimento la comunità che si interroga su chi possa aver compiuto un gesto così grave. Angel resta con Ines, ma lei esala l'ultimo respiro proprio tra le sue braccia.

Tirso trascorre le giornate in camera sua e non da' segno di voler reagire alla sua condizione. Leo porta avanti il proprio progetto di costituire un giornale e propone a Tirso e Diana di acquistare uno spazio pubblicitario sulla propria testata, ma entrambi rifiutano la proposta. In Guinea, dopo la morte di Ines, proprio nel giorno in cui Carmen e Victor avrebbero dovuto sposarsi, la Guardia Coloniale indaga sulla morte della donna, mentre la famiglia e gli amici, increduli, stentano a riprendersi. Patricia si finge molto turbata dalla morte di Ines e offre il suo sostegno a Francisco che rimane molto colpito. Intanto Leo confida a Julia tutti i suoi progetti per il giornale e le dice che andrà in banca per chiedere il finanziamento necessario a partire con il suo nuovo progetto. Julia vorrebbe che Cloe tornasse a lavorare alla bottega, ma si è resa conto che si trova bene in albergo e non vuole costringerla a tornare.