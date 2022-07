Un altro domani, le trame dal 18 al 22 luglio 2022

Julia è alle prese con i preparativi per la festa che sta organizzando per la sua bottega; vorrebbe essere felice, perché un nuovo capitolo della sua vita sta per iniziare, ma l'idea che Sergio e Diana non saranno presenti ai festeggiamenti, le lascia un po' di amaro in bocca. Tirso, vedendola star male, decide perciò di intromettersi e prendere in mano la situazione. Intanto, per il paese, si è sparsa la voce di una possibile relazione tra Maria e Cloe e gli abitanti cominciano a prenderle in giro. In Guinea, intanto, Carmen cerca in tutti i modi di far parlare Sibebi e confessare ciò che ha visto la notte prima che Agustina morisse. Ma Sibebi è spaventata e ha paura che possano esserci delle ritorsioni. Ma Carmen è determinata a far venire a galla la verità.