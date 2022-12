Un altro domani, le trame dal 19 al 23 dicembre 2022

In seguito ai sospetti espressi dalla Guardia Coloniale, Patricia decide di indagare tra gli operai per capire chi abbia raccontato delle armi nascoste all'interno della fabbrica. Da quando sua madre si è ammalata, Victor non ha nessuno a cui raccontare le proprie insicurezze e si sfoga con Enoa, che si sta prendendo cura di Ines. Nel frattempo, Carmen, comunica a Linda la sua decisione di restare. Julia e Sergio sono costretti a far fronte a un notevole carico di lavoro e riflettono sulle modifiche necessarie per rimettere in piedi l'azienda. Olga chiede a Erik di tornare a casa con lei, ma il ragazzo rifiuta. Ines, intanto, continua a essere convinta che qualcuno stia cercando di avvelenarla, ma nessuno le crede. L'ombra di Elena continua a gravare sulla bottega anche ora che non fa più parte del team e i continui paragoni di Julia tra lei e Sergio mettono quest'ultimo in forte difficoltà.