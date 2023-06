Un altro domani, le trame dal 19 al 24 giugno 2023

Cloe e Dani propongono a Elena di lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità di Julia sui social. Dani chiede a Erik di spiegare a Elena che i sensi di colpa nei confronti del figlio non gli sono utili per affrontare la sua nuova vita. Tirso esorta Julia e Leo a partecipare al torneo di Mus che si terrà presso il suo hotel e al quale anche lui parteciperà insieme a Olga. Intanto, in Guinea, Carmen offre asilo a Victor, ma proprio quando la ragazza è sul punto di informare Francisco della presenza del ragazzo in casa sua, Ventura si precipita a reclamarlo. Angel vuole diventare il nuovo direttore del Rio Club, ma dovrà sfidare la concorrenza di Ventura. Julia cerca di convincere Diana a iniziare una terapia. Il fatto che la donna abbia così tanto tempo libero inizia a influire sulla relazione già complicata tra madre e figlia. Diana si mostra reticente, ma una conversazione rivelatrice con Leo e una chiacchierata con Mario le fanno cambiare idea.

In bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori. Ma le buone intenzioni sembrano non bastare. In Guinea, Carmen è stata così preoccupata per la situazione di Victor che ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo così a Patricia la scusa perfetta per scavalcarla e chiederle di allontanarsi da Victor per il bene di tutti. Intanto, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, teme che l'imprenditore lo consideri un tradimento.