Un altro domani, le trame dal 2 al 5 gennaio 2023

Carmen e Kiros, sebbene innamorati e desiderosi di iniziare una nuova vita insieme, sono consapevoli che per farlo dovranno tenere gli occhi ben aperti e avere pazienza, per evitare gli errori commessi in passato. Nel frattempo, Patricia non vede di buon occhio Alicia e cerca di mettere in guardia Angel sulla ragazza. Mabale mette in guardia Kiros riguardo la discrezione che deve mantenere quando è insieme a Carmen. Serralvo chiede aiuto a Patricia per riuscire a catturare Ventura. Ines vuole preparare una cena romantica per suo marito, per dimostrargli di essere di nuovo in piena salute e poter tornare così alla sua attività in libreria. Julia, alla ricerca di una nuova assistente per la bottega, fa svolgere una prova a Olga con un mobile e lei la supera brillantemente, dimostrando che è in grado di fare di tutto.