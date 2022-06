Un altro domani, le trame dal 20 al 24 giugno 2022

All'insaputa di Diana, Julia e Sergio si sposano. Durante la piccola festicciola organizzata da Tirso nel suo albergo, Sergio comunica ai presenti che venderanno la casa e se ne andranno in giro per il mondo. Julia, in un primo momento non gradisce la decisione di Sergio, ma poi anche lei si convince che sia la cosa migliore da farsi. Tirso, volendo ampliare il suo albergo, decide di acquistarla e fa un'offerta a Julia. In seguito a un presunto incidente di caccia, Victor attira sempre più le ire e il disprezzo di suo padre. Patricia convince il ragazzo a cambiare stile di vita, anche solo per finta e gli suggerisce di corteggiare Carmen. Durante il controllo dei turni di lavoro, Carmen scopre che suo padre sfrutta gli operai, assegnando loro turni massacranti.