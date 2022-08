Un altro domani, le trame dal 22 al 26 agosto 2022

Julia è entusiasta del futuro della bottega, ma Diana cerca in tutti i modi di tarparle le ali; il bilancio aziendale è disastroso e alla ragazza restano solo due settimane per restituire il denaro che la madre le aveva prestato. Diana suggerisce alla figlia di cambiare la linea aziendale, iniziando a produrre mobili più economici, nella speranza di far decollare l'attività. Maria capisce che fingere di essere Dani sta creando non pochi problemi: Cloe ha lasciato Ribero ed è desiderosa di iniziare una relazione con qualcuno che non esiste. A Rio Muni, l'incendio del magazzino porta a un'indagine della Guardia Coloniale. Carmen cerca di nascondere la festa in fabbrica per evitare che gli operai finiscano in prigione ma, alla fine, Mabale verrà arrestato come unico sospettato. Alicia non riesce a superare la sua rottura con Angel e passa il tempo immaginando la persona di cui il ragazzo è innamorato, ignorando che, in realtà, è la donna con la quale la giovane lavora ogni giorno...