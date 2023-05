Un altro domani, le trame dal 22 al 26 maggio 2023

Gli articoli della fantomatica Julia Maria tornano con ancora più violenza contro gli abitanti di Robledillo. Julia, sopraffatta, teme che le conseguenze siano irreversibili. Intanto tra Mario e Erik, forse e' arrivato il momento del confronto. Nella colonia, la pressione su Victor aumenta, con il processo ormai alle porte. Nonostante la situazione disperata, Carmen non è pronta a rinunciare alla sua lotta per salvare Victor. Le cose non vanno bene neanche per Linda, costretta a tornare nella metropoli. Senza il sostegno economico del padre, non è in grado di vivere a Rio Muni e la festa di compleanno rischia di essere annullata. Julia ce la mette tutta per creare un clima di normalità nella bottega, ma le sue dipendenti, ancora molto arrabbiate con lei, le chiedono di rivolgere loro la parola solo per questioni indispensabili che riguardano il lavoro.