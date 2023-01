Un altro domani, le trame dal 23 al 27 gennaio 2023

Ora che Erik sembra davvero coinvolto da Cloe, lei si rende conto che i suoi sentimenti per Dani non sono solo un ricordo come ha voluto credere. A Rio Muni, Carmen ignora ancora il motivo per cui Victor abbia rotto il fidanzamento, ma si sente finalmente libera da ogni legame e pensa sia ormai giunto il momento di fuggire con Kiros. Ignora però che Kiros ha ricevuto un altro messaggio anonimo in cui gli si intima di lasciare Carmen.