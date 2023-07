Un altro domani, le trame dal 24 al 30 luglio 2023

Francisco e Carmen nominano Kiros responsabile della produzione dell'ebanisteria. Patricia è costretta ad accettare la decisione. Escogita, però, un piano per sabotare il ragazzo. Quando Carmen smaschera le sue reali intenzioni davanti a Francisco, Patricia ha un mancamento ed è soccorsa dall'uomo. Mariano cerca di conquistare Linda con l'aiuto di Faustino, ottenendo pessimi risultati. Tirso confida a Leo i suoi problemi di ansia, iniziando una psicoterapia con lui. Capisce di aver bisogno di rallentare, cedendo l'hotel e lo racconta a Elena. Leo, su insistenza di Julia, le rivela la decisione di Tirso di intraprendere una terapia. Mario cerca di convincere Julia ad assumere Manu per lavorare in bottega come sostituta di Cloe. Julia mette alla prova Manu, rendendosi conto che la ragazza non ha nessuna delle competenze richieste. Il sergente confessa a Ventura e a Victor che le indagini sull'omicidio di Ines sono a un punto morto.

Mario chiede a Julia di assumere la nipote Manu nonostante la difficilissima prova che ha dovuto affrontare, terminata in maniera disastrosa. Julia risponde con sincerità, dicendo a Mario che Manu non è in grado di eseguire nemmeno i compiti più semplici. Mario, però, la minaccia di non affittarle più la rimessa per la bottega se non procede con l'assunzione di Manu. Intanto Tirso decide di cedere l'hotel, questione che preoccupa molto Cloe, la quale ormai si è molto affezionata al suo lavoro e di conseguenza non vorrebbe perderlo. A Rio Muni, Carmen trova Victor da solo nella libreria di Ines, ma quando gli si avvicina per provare a dargli conforto, lui le manifesta la sua volontà di lasciarla in quanto vuole affrontare da solo il forte dolore per la terribile perdita della madre, anche se Carmen prova a convincerlo che chiudersi in sè stesso e isolarsi non è sicuramente la soluzione migliore.