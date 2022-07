Un altro domani, le trame dal 25 al 29 luglio 2022

Da cinque anni, il paese di Tirso, Elena e tutti gli altri vicini, detiene il titolo di "Uno dei borghi più belli di Spagna" e, in questo episodio, gli abitanti del paese si riuniscono per discutere sull'imminente visita da parte del tecnico che deciderà se rinnovare o meno questo titolo. Come tutti gli anni, gli abitanti si aspettano che sia Tirso a occuparsi di tutto il lavoro, ma quest'anno non sarà così. Maria, intanto, prende la decisione di andarsene dal paese e raggiungere il padre a Siviglia. In Guinea, Ventura stringe un accordo con Patricia e Francisco, accettando la loro proposta di far fidanzare Carmen con Victor, a una condizione però: in cambio, Francisco e Patricia dovranno far lavorare Victor nella loro fabbrica. Carmen, nel frattempo, ignara di tutto, sembra stia superando piano piano il lutto di Agustina, un po' grazie al lavoro in fabbrica che procede a gonfie vele e un po' per via delle farfalle nello stomaco che prova quando è insieme a Kiros.