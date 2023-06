Un altro domani, le trame dal 26 giugno al 1° luglio 2023

Victor riesce finalmente a incontrare Carmen che si dice profondamente amareggiata dall'atteggiamento remissivo di Victor dopo le minacce subite da entrambi. Diana non accetta la convivenza di Julia e Leo e cerca di intralciarla mettendoli in imbarazzo. Diana confida a Cloe di essersi iscritta a un sito di incontri e di aver iniziato a chattare con un uomo che le sembra interessante. Cloe le dà alcuni consigli su come gestire gli incontri online, ma la incoraggia a proseguire. Sebas si presenta a Julia e vorrebbe dirle la verità su Leo, che però interviene e ferma l'incontro tra i due. Angel confida a Linda di nutrire dei dubbi sull'atteggiamento benevolo da parte del padre di lei e teme che ci sia qualcosa sotto. Kiros confida a Mabalè che Carmen non gli ha concesso i giorni di riposo che gli servono per l'esame. Esame del quale però Carmen è ignara.

Victor si dimette dalla segheria di Don Francisco e Carmen, ancora arrabbiata e delusa per il fatto che l'amico ha ceduto alle pressioni del padre, non fa nulla per fermarlo. Julia cerca di capire la natura del rapporto tra Leo e Sebas, ma Leo è piuttosto evasivo. Nel frattempo, Mario confida a Tirso di non fidarsi di Leo, di trovare in lui qualcosa di strano che non riesce a comprendere fino in fondo. Angel è preoccupato per Linda e confida le sue preoccupazioni a Ventura che però non vuole sentire ragioni e ha intenzione di proseguire con le sue richieste verso la ragazza. Mario affronta Leo che messo alle strette confessa di essere il giornalista che ha scritto gli articoli su Julia. Intanto Ines confida a Carmen di essere molto preoccupata per Victor e chiede aiuto alla ragazza che però ammette di essere molto delusa dal comportamento di Victor.

Kiros ha perso i suoi appunti per l'esame e scopre che per errore sono finiti in alcuni documenti di Carmen, ma nonostante questo Kiros non se la sente di confidare a Carmen che si sta preparando a sostenere un esame. La notte brava di Ventura al Rio Club lascia il segno e Linda si trova a dover affrontare la devastazione lasciata dagli ospiti di Ventura. Anche Don Benigno si dice molto amareggiato per lo stato in cui si trova il suo locale e minaccia Linda di toglierle la gestione, alla fine decide di concederle ancora qualche giorno prima di prendere una decisione... Olga e Tirso discutono dopo che Olga ha affermato davanti ad altre persone di considerare monotona la sua vita.