Un altro domani, le trame dal 27 al 30 dicembre 2022

Il piano economico proposto da Carmen a Francisco e a Ventura consiste nel tentare la distribuzione dei mobili al di là dei confini della Guinea. Ventura, tuttavia, risponde con una controproposta inaspettata.

Ines teme che Alicia la stia avvelenando con la stricnina e incarica Enoa di recarsi in libreria durante la notte per cercare le prove. Tirso propone a Olga di rimanere in paese e la donna si presenta da Erik per dargli la notizia.

Julia, consapevole degli errori commessi, decide di riallacciare i rapporti con Elena: si reca a casa sua per scusarsi e per proporle di tornare a lavorare alla bottega. Elena rifiuta l'offerta di Julia di tornare a lavorare in bottega, poiché crede che sia la cosa migliore per preservare la loro amicizia.