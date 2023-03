Un altro domani, le trame dal 27 al 31 marzo 2023

Linda non parteciperà alla veglia in quanto è convinta che la figlia sia stata uccisa e che l'assassino sia presente all'incontro. Enoa dice a Kiros di non volersi più sposare, visto che non sono innamorati l'uno dell'altra. Tirso si bacia di nuovo con Olga, ma stavolta Erik assiste alla scena, scappa via infuriato e finisce per caso alla festa dei veterani dove rompe il prezioso giradischi di Mario.