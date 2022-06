Un altro domani, le trame dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Julia riceve un brutto colpo quando Fernando le comunica che la banca non le concederà il prestito. Sergio si offre di aiutarla, così come Diana. Ma Julia dapprima rifiuta l'aiuto di entrambi. Poi, dopo averci ragionato su, decide di accettare l'offerta della madre. Carmen è preoccupata per suo padre che si è sentito male, è svenuto davanti a lei. E capisce che il suo atteggiamento ostile ha contribuito al malessere del padre. Nel frattempo, frequenta Victor, mentre Kiros è ancora arrabbiato con lei. Angel chiede ad Agustina di tacere su di lui e Ines, mentre Ventura ha sguinzagliato Patricia, che sospetta di un collega di Ines. Ventura lo fa picchiare. Ines è terrorizzata. Ribero, confuso da Cloe, crede che Maria abbia una cotta per lui. Maria cerca di chiarire le cose con la sua vecchia amica. Ma quando Cloe capisce che Maria in realtà ha una cotta per lei, le dice che non la vuole vedere mai più.

Carmen è infastidita da Victor che cerca di spingere la loro conoscenza oltre la semplice amicizia. Anche con Kiros la ragazza ha dei problemi, perché il ragazzo rifiuta di recuperare i buoni rapporti che c'erano fra di loro. Julia riceve un prestito dalla madre e riesce a sistemare il suo luogo di lavoro per aprire la sua attività, ma i macchinari non funzionano e il costo delle riparazioni sembra troppo elevato per lei. Francisco è in grosse difficoltà economiche e, quando ventura gli chiede di anticipare un pagamento, si vede senza speranza e prende una decisione drastica.