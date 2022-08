Un altro domani, le trame dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Julia riceve una proposta molto allettante da una proprietaria di un negozio di mobili molto importante di Madrid, Leticia, che le chiede di diventare socie, ma a una condizione: spostare la bottega di Julia a Madrid e ingaggiare una nuova squadra di professionisti. Julia sa che accettare la proposta è l'unico modo per poter restituire i soldi del prestito che le ha dato la madre, Diana, ma questo comporterebbe andare contro i suoi ideali e lasciare in mezzo a una strada Elena e tutti gli altri dipendenti, che per Julia ormai sono diventati come una famiglia. In Guinea, Carmen e Kiros prendono la decisione di scappare dal paese insieme, ma devono stare molto attenti e devono pianificare tutto nei minimi dettagli, per evitare di essere scoperti, altrimenti per loro sarebbe la fine. Nel piano di fuga, decidono di far credere a Patricia e Francisco che Carmen accetterà di sposare Victor, così nessuno sospetterà di loro.