Un altro domani, le trame dal 29 maggio al 2 giugno 2023

Elena è preoccupata per la transizione di Dani e, anche sarebbe più semplice parlare delle sue paure direttamente a suo figlio, cerca di informarsi per conto suo, ma questa si rivela una pessima idea. A Rio Muni gli ultimi episodi avvenuti in carcere con Victor fanno in modo che Carmen, stanca degli stratagemmi di Patricia, provi finalmente a ribaltare la situazione. Ma Patricia ha sempre un asso nella manica. Julia confessa a Leo di non saper andare in bicicletta e lui decide di insegnarglielo per farle superare il trauma. Per sdebitarsi, Julia offre all'amico la possibilità di affittare una stanza in casa sua, ma Diana ha delle remore al riguardo e scrive un regolamento che i due saranno costretti a seguire durante la convivenza.