Un altro domani, le trame dal 3 al 7 aprile 2023

Le indagini sulla morte di Alicia proseguono e Linda trova il libro "della discordia". La provetta ispettrice è pronta a consegnarlo all'ispettore, ma sia Angel che Ines cercano di evitare che il libro passi nelle mani degli inquirenti. Carmen vuole accelerare le operazioni per far scappare Victor. Ventura scopre che Ines è in possesso del suo libretto degli assegni. Niente toglie dalla testa dell'uomo che la moglie stia facendo di tutto per aiutare Victor. Ogni tentativo di sviare il sospetto è vano. Il controllo asfissiante ritarda la consegna dei soldi a Carmen e la fuga programmata è a rischio. Per evitare ulteriori incidenti, Carmen decide di affrontare il padre.