Un altro domani, le trame dal 3 al 9 luglio 2023

Julia riceve la visita di Leo, intenzionato a guadagnarsi il suo perdono dopo essere riuscito a far ritirare gli articoli dal giornale. Leo promette che non ci saranno più articoli su di lei: ha restituito tutti i soldi guadagnati con quegli articoli e devoluto i proventi delle pubblicità sul sito a Sebas. Tuttavia Julia, ancora ferita per essere stata ingannata, non si sente ancora pronta ad accettare le sue scuse. Intanto Tirso fa visita a suo fratello in carcere per metterlo al corrente della sua relazione con Olga, ma la sua reazione è così inaspettata che l'albergatore ha paura di dire la verità a Erik. A Rio Muni, Carmen riflette sulla risposta da dare a Victor riguardo i suoi sentimenti, finché il ragazzo la sorprende con una proposta allettante. Questa proposta inaspettata le farà riconsiderare il suo futuro in Guinea, con grande tristezza di Kiros. Intanto, Ines e Angel continuano a collaborare per scoprire tutta la verità sull'omicidio di Alicia.

Francisco decide di continuare la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante Patricia non lo appoggi. Carmen è convinta che Patricia stia cercando di ostacolare suo padre passando informazioni preziose a Ventura. Erik decide di perdonare la madre Olga e si riavvicina a lei. Nel frattempo, Tirso fa nuovamente visita a Jorge che lo esorta a contattare il suo avvocato, essendo quest'ultimo in possesso di informazioni importanti. Mario decide, insieme a Erik, di scrivere una lettera alla sorella che non vede e non sente da diversi anni. Julia, ancora delusa dal comportamento di Leo, confida la propria tristezza a Cloe, che cerca di farle capire l'importanza del confidarsi con gli amici riguardo il proprio malessere. Dani confessa finalmente a Ribero di essere un ragazzo trans. Francisco invita Carmen e Patricia a mettere da parte il rancore e a collaborare alla riuscita della sua candidatura.