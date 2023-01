Un altro domani, le trame dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Cloe, che intende troncare la relazione con Erik, rimane di stucco quando lui le chiede di accompagnarlo a far visita al padre in carcere. Carmen cerca di estorcere a Kiros il motivo per cui nutra tanti dubbi e non si senta pronto a fuggire insieme a lei, ma poichè il ragazzo è reticente, convoca Mabale per parlarne con lui. Carmen ignora che Kiros è stato minacciato. Julia non è convinta che i suoi sentimenti per Sergio siano forti come dovrebbero e continua a cercare in sogno che Carmen le dia la soluzione.