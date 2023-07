Un altro domani, le trame dal 31 luglio al 5 agosto 2023

Linda decide di dare un'altra occasione a Faustino, riassumendolo nel ruolo di direttore di sala. Dolores vuole che Carmen torni a Madrid insieme a lei, perché non le piace lo stile di vita che la figlia conduce a Rio Muni. Francisco, su richiesta di Carmen, cerca di convincere la moglie a cambiare idea, ma Dolores non cede alle richieste, anzi, chiede al marito di sostenerla in questa decisione. Elena continua a litigare con il figlio Dani a causa delle sue scorribande serali e Tirso si offre di aiutarla. Mario, ormai al corrente delle bugie di Manu, minaccia la nipote di raccontare ogni cosa ai suoi genitori e lei lo supplica di non farlo, promettendogli di essere sempre sincera, d'ora in poi. Diana è in collera con Leo per l'articolo che la ritrae come una donna severa e testarda ed è anche molto preoccupata per via degli incassi molto bassi dell'hotel. Eko confida a Kiros di essere molto preoccupato per Enoa, perché non riesce a trovare un medico che voglia visitarla.

Dolores e Francisco decidono di far tornare Carmen a Madrid. La ragazza prova a dissuaderli, ma senza risultato. Informa Kiros, il quale le chiede di sposarlo. Linda confessa a Carmen di provare una fortissima attrazione per un uomo, ma di essere consapevole di non potersi lasciar andare a questo desiderio. Victor sospetta che la donna sia innamorata di qualcuno e Linda lo informa che si tratta di Mariano Glorioso. Angel inizia a lavorare con Victor in libreria. Prima, viene però sottoposto a una sorta di interrogatorio da parte di Victor sulle ragioni di questa sua scelta apparentemente non conveniente. Manu cerca di riabilitarsi agli occhi di Julia. Le due donne ristabiliscono le condizioni della loro collaborazione, accordandosi per continuarla. Mario ha uno scambio con Manu, in cui cerca goffamente di capire se la ragazza sia consapevole del fatto che Dani è un ragazzo trans. Manu conferma di esserne a conoscenza e di essere molto felice con lui. Patricia affronta Enoa.