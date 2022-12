Un altro domani, le trame dal 5 al 9 dicembre 2022

Una sera, Tirso porta la cena a Julia che sta ancora lavorando e i due si confidano i rispettivi problemi lavorativi. A Rio Muni, quella che sembrava un'innocente serata si rivela fatale per il fidanzamento di Carmen e Victor. E come ben sanno le parti coinvolte, le conseguenze dell'annullamento del matrimonio sarebbero gravi. Ines sembra non migliorare, ma cerca di evitare la visita di un medico poiché teme di poter essere incinta. Quel che non sa è che il suo malessere ha una causa che non immagina. Carmen, ormai decisa a partire, non sa che Patricia sostituisce le lettere che lei scrive a sua madre con altre, menzognere, scritte di suo pugno. Una sera, mentre saluta Kiros, uno strano passaggio di operai la induce a recarsi in fabbrica, dove trova la Guardia Coloniale che sta effettuando una perquisizione.