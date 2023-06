Un altro domani, le trame dal 5 al 9 giugno 2023

In bottega, vista l'improvvisa fama di Julia, gli ordini non smettono di aumentare. In questo momento di forte stress, sorge un inaspettato contrattempo che Elena, in quanto responsabile della bottega, decide di nascondere a Julia per non farla preoccupare ulteriormente. Nel frattempo, i battibecchi tra Diana e Leo continuano e la convivenza è sempre più complicata. Cloe è sempre più stanca dell'atteggiamento di Ribero, che non fa che parlare di Berlino e continua a ripetere quanto il trasferimento gli abbia cambiato la vita. Dani e la madre visitano l'associazione per ragazzi trans e sebbene Elena sia pronta a sostenere suo figlio in tutto, è molto in ansia.