Un altro domani, le trame dal 5 al 9 settembre 2022

Elena ha messo in guardia Julia su Diana, che le sta alle costole tutto il giorno e che se scoprisse la gravidanza non le darebbe tregua. Intanto Patricia cerca di rabbonire Carmen, abbattuta dopo il fidanzamento con Victor, ma resasi conto delle resistenze della ragazza, le dice che non ha scelta. Nel passato: Francisco si sente in colpa nei riguardi di Carmen e all'ultimo momento sembra avere un ripensamento riguardo alla decisione di cedere delle azioni a Patricia. Cosa che manda la donna su tutte le furie e durante una discussione minaccia Carmen: se non sposerà Victor, lei scoprirà chi è l'uomo con il quale Carmen pensava di fuggire e renderà la sua vita un inferno. Victor si rende conto che Carmen non è felice del loro fidanzamento e le dice, che se vuole tirarsi indietro, deve dirglielo subito. Nel presente: Julia non ha il coraggio di dire a Sergio che è incinta e nel paese inizia a girare la voce che è malata.