Un altro domani, le trame dal 7 all’11 novembre 2022

Per Angel e Ines arriva un momento cruciale: la riunione in cui il giovane intende presentare le sue dimissioni. Julia è determinata a far sì che niente rovini il periodo positivo con Sergio, che finalmente si trasferisce da lei. Ma l'onnipresenza di Diana, il fatto che si senta in colpa perché è costretta a trascurare l'amica Elena e la famigerata multa minano la sua serenità.