Un altro domani, le trame dal 9 al 13 gennaio 2023

Victor cerca di carpire informazioni da Francisco riguardo all'identità degli uomini che giocavano a carte con lui, ma Francisco sostiene di non conoscerli. Linda rivela a Carmen che, secondo alcune voci, Victor è stato visto mentre giocava a carte al club. La ragazza reagisce male e si presenta da lui per chiedergli spiegazioni. Olga propone a Julia una soluzione per velocizzare la produzione, ma lei non sembra accettare di buon grado i suoi consigli. Maria continua a chattare con Cloe, usando il profilo di Dani.